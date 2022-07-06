رامي رضوان: الشباب غير مهتم بـ مصر الرقمية.. «بيحبوا البهارات والترند»

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه خلال صباح اليوم، رصد ظهور وسم «مصر الرقمية» عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، ما أشعره بالفرحة، لكن ومع تفقده لم يجد ما كان يطمح إليه، «قلت الشباب سمع أو عايز يكتشف المبادرات الموجودة، لكن للأسف الشديد طلع طموحي مش موجود».

صحف عربية وإنجليزية تتحدث عن مصر الرقمية

أضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أغلب التغريدات التي ظهرت على وسم مصر الرقمية، كانت لمجموعة من الصحف العربية والإنجليزية التي تتحدث عن مصر الرقمية، بحجم تفاعل كبير.

رضوان: لقيت أنه مش كتير مهتم بمصر الرقمية

واستطرد: «لقيت أنه مش كتير مهتم بمصر الرقمية، أو يكتشفوا إيه المبادرات اللي خلت شباب زي الورد النهاردة قاعدين قدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحكوا عن تجربتهم كانت عاملة أزاي، والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، وللأسف، بيحبوا الحاجات اللي فيها بهارات، ولما تمشي وراها أو التريندات المصطنعة لهدف ما على تويتر».

وزادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن خدمات بوابة مصر الرقمية التي أصبحت تشمل أكثر من 60 خدمة في 11 مجالا حكوميا، ما بين التموين والأحوال المدنية والمركبات والشهر العقاري وغيرها.

وأكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية للتحول الرقمي والميكنة، إن في أواخر عام 2020 تم إطلاق بوابة مصر الرقمية وكان بها 35 خدمة، وتم إجراء 3 تحديثات حاليا على شكل ومحتوى البوابة، «النهاردة الـ35 خدمة بقوا 138 خدمة».