بعد تصدرها التريند.. 5 معلومات عن الفنانة حلا شيحة

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد فترة من غيابها الفني منذ فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، 5 معلومات عن حلا شيحة، بعد تصدرها التريند:

- حلا شيحة من مواليد فبراير عام 1979 لأب مصري وأم لبنانية وولدت في محافظة الإسكندرية ولديها 3 أشقاء بنات منهم من دخل المجال الفني مثل هنا شيحة.

- أول ظهور رسمي لـ حلا شيحة في الدراما كان من مسلسل كلمات مع الفنان حسين فهمي، أما أول ظهور سينمائي كان في فيلم «ليه خلتني أحبك».

- البطولة النسائية الأولى لها كانت عام 2001 من خلال فيلم السلم والثعبان مع الفنان هاني سلامة ثم التوهج في فيلم اللمبي مع الفنان محمد سعد.

حلا شيحة توهجت في فيلم اللمبي مع محمد سعد

- اعتزلت حلا شيحة الفن مع بداية عام 2009 وتحجبت ولكنها عادت عام 2018 وأعلنت خلعها للحجاب وشاركت في بطولة مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.

- عادت من جديد حلا شيحة لارتداء الحجاب والزواج في عام 2021 بعد فيلمها مع تامر حسني «مش أنا».