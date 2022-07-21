أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب.. ورسالة مهمة لجمهورها «صور»

نشرت الفنانة حلا شيحة صور جديدة لها بالحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد أن اختفت عن جمهورها لفترة طويلة، على أثر أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بفيلمه «مش أنا».

حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها

ووجهت حلا شيحة رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل، ولحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا.. كل أيامنا لحظات».

وأضافت حلا شيحة: «علشان كده مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تايه أو متلخبط لازم يبقي متأكد أن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكتر».

ولم تتوقف عند هذا الحد، لكنها أكملت حديثها قائلة: «نتعلم ومش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصحح أخطاءنا بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا ونحكم على نفسنا بالفشل، الفشل إننا نسيب نفسنا جوه نفس المشاكل ونستسلم».

هل اعتزلت حلا شيحة

وانتشرت أخبار حول اعتزال الفنانة حلا شيحة، خاصة بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني في آخر أعمالها الفنية «مش أنا»، وبعد عرض الفيلم وكليب أغنية «بحبك» التي تجسد قصة حب بينها وبين تامر حسني، خرجت حلا شيحة واعترضت على تلك المشاهد.

موقف نقابة المهن التمثيلية من حلا شيحة

وبعد هذه الواقعة، أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه جرى شطب اسم الفنانة حلا شيحة من النقابة، وبالتالي ليس لديها أي صلاحيات لمزاولة مهنة الفن وذلك على أثر تصريحاتها الأخيرة بشأن فيديو كليب فيلم «مش أنا».