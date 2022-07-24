دبة وعيالها الأربعة.. كيف ردت حلا شيحة على أنباء طلاقها من معز مسعود؟

علقت الفنانة حلا شيحة على شائعات طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو ساخر نشرته عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، يظهر فيه الفيديو دبة مع 4 من أطفالها وسط الغابات، معلقة: «هي وأولادها الأربعة».

حلا شيحة تحسم جدل طلاقها

حسمت الفنانة المعتزلة حلا شيحة الجدل المثار بشأن طلاقها عن زوجها معز مسعود بعد انتشار العديد من الأنباء التي أكدت وقوع الانفصال الرسمي بينهما خلال الساعات الماضية.

وردت حلا شيحة على هذه الشائعة عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام» قائلة: «لكل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي، حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح، وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد به حد معين أبدا».

معز سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي

وأضافت: «معز بعيد عن الكلام ده تماماً، بالعكس، هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياة أولادي، ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه، وعيب الكلام اللي بيتقال على صفحات السوشيال ميديا، كله مش صح أبداً».

وتابعت حلا شيحة في منشورها: «والله في مشاكل أكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها، وأنا على صفحتي بحب أشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة».

واستطردت: «بالنسبة لحجابي أنا قلت بحاول زيي زي بنات كتير وأكيد مش أحسن حاجة، بس أنا كدة دلوقتي والحمد لله، وأنا مش شيخة، أنا إنسانة عادية جداً، ليا حسناتي وليا سيئاتي، والبشر كلهم كدة، فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما تتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض، إحنا بشر مش ملايكة، يالا أنا مسامحة الكل معلش بشر برده».