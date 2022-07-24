حقيقة طلاق حلا شيحة من زوجها معز مسعود بعد نشرها صورة «الدبة»

انتشرت أخبار عدة، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طلاق حلا شيحة، وبحث الجمهور عن حقيقة طلاق حلا شيحة، بعد عدم ظهورها منذ فترة مع زوجها الداعية معز مسعود.

وأثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً واسعاً، بعد منشورها الأخير، التي نشرت خلاله صورة ظهر فيه الفيديو دبة مع 4 من أطفالها وسط الغابات، معلقة: «هي وأولادها الأربعة».

حلا شيحة تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

ولم تتحدث الفنانة حلا شيحة عن الأمر، لكنها خرجت عن صمتها قائلة، «كل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح، وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد به أحدا».

حلا شيحة تتحدث عن زوجها معز مسعود

وأشارت حلا شيحة إلى أن زوجها المنتج معز مسعود، هو السبب وراء أشياء مهمة في حياتها وحياة أولادها، قائلة: «مشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه، وعيب الكلام اللي بيتقال على صفحات السوشيال ميديا كله مش صح أبدا».

وتابعت: «والله في مشاكل أكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها.. وأنا على صفحتي بحب أشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب أتواصل معاهم، وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة».

ولم تكن تلك المرة الأولى للشائعات، حيث انتشرت أخبار تخص ارتدائها الحجاب، وأخرى تخص خلع الحجاب، وردت قائلة، «بالنسبة لحجابي أنا قلت بحاول زيي زي بنات كتييير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كدة دلوقتي، والحمد لله، أنا مش شيخة أنا إنسانة عادية جداً ليا حسناتي وليا سيئاتي والبشر كلهم كدة، فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض إحنا بشر مش ملايكة.. يلا أنا مسامحة الكل معلش بشر بردو».