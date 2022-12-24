«ترحال».. فيلم قصير لعدد من الفنانين الشباب العرب بجهود ذاتية

يسعى عدد من الفنانين الشباب لعدد من الدول العربية في تصوير فيلم قصير جديد سيظهر فيه عدد من الشباب بمختلف الدول العربية، حيث اختاروا له اسم «ترحال».

التميمي: الانتهاء من تصويره الربع الأول من العام المقبل

من جانبه، قال الفنان حسنين التميمي، في تصريح لـ«الوطن» أن الفيلم العربي القصير «ترحال» يتم حاليا تصويره خلال الفترة الحالية في عدد من الدول العربية بمجهودات ذاتية دون إنتاج ضخم كباقي الأفلام الأخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

التميمي: الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام القصيرة

وأوضح «التميمي»، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام القصيرة، حيث سيصل مدته لما يقارب الـ 27 دقيقة، وتدور أحداثه حول رحالة عربي يجوب المناطق النائية الغير معروفة في الدول العربية من أجل اكتشاف كل ما هو جديد عن تلك المناطق، التي لا يعرفها الكثيرون حول العالم.

وأكد الفنان الشاب أن الرحالة سيكتشفون أسرارا وتاريخ طويل ومتشعب لتلك المناطق من خلال حكايات أهاليها عنها، والذين يتحدثون مع الرحالة المكتشفون عن تاريخ كل منطقة وما يميزها، وأيضا عادات وتقاليد أهلها.

وأشار إلى أن جميع تلك الأحاديث التي ستظهر في الفيلم القصير قد تمت بالفعل على أرض الواقع من قبل الأهالي القاطنين بتلك المناطق، معربا عن أمله في نجاح الفيلم بعد الانتهاء من تصويره وعرضه، ومن ثم سيشارك في عدد من المهرجانات المحلية والعربية.