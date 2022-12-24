مصرع 20 شخصا في حريق بدار للمسنين في كيميروفو الروسية

لقى 20 شخص مصرعهم جراء حريق نشب في دار خاصة لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الواقعة جنوب غربي سيبيريا.

وكانت وسائل إعلام روسية، قالت في وقت سابق، إن 4 أشخاص غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ولا يزال مصير 7 آخرين مجهولا،

وقالت مصادر في «هيئات الطوارئ» الروسية،إن الحريق شب في مبنى من طابقين عند الساعة 22:21 مساء أمس الجمعة بتوقيت موسكو «09:21 مساء بتوقيت القاهرة»، ما اسفر عن احتراق الطابق الثاني بأكمله، وبلغت مساحته 180 مترا مربعا.

مشاركة أكثر من 80 شخصا في إخماد الحريق

وقال مسؤولو السلامة من الحرائق، إن المبنى كان يأوي 20 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وفي وقت لاحق، أشار متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى احتواء الحريق في الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي «06:39 مساءا بتوقيت القاهرة»، فيما شارك في إخماد الحريق أكثر من 80 شخصا و28 قطعة من المعدات.

دار رعاية المسنين غير قانونية

من جانبها، قالت وسائل إعلام روسية، إن دار رعاية المسنين غير قانونية، فيما أجرى مكتب المدعي العام في «منطقة كيميروفو» تحقيقا في الحادث، فيما فتحت «لجنة التحقيق» الروسية قضية جنائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكثير من دور المسنين في روسيا تعمل دون تسجيل، وقال مسؤولون، إن لا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.