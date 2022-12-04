مصرع 4 أشخاص في حريق منزل جنوب غرب روسيا

لقى 4 اشخاص مصرعهم جراء حريق نشب في منزل بأورينبورج جنوب غربي روسيا، وأشار موقع المديرية الرئيسية التابعة لوزارة حالات الطوارئ، إلى مشاركة 27 شخصًا و9 معدات في إزالة آثار الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي «بوشكينو» بمنطقة موسكو، اصطدم قطار كهربائي وسيارة عند معبر، دون اندلاع حريق، فيما أشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى وقوع عدة إصابات.

وشارك 26 شخصًا و9 عربات إسعاف وإطفاء بينهم 12 شخصًا من وزارة الطوارئ الروسية و4 قطع من المعدات في مكان الحادث، فيما أشارت سلطات الطورائ الروسية، إلى عدم وجود هناك تسرب للوقود.