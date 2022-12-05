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مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار قوي جنوب روسيا.. «فيديو»

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أسماء العيسوي
03:22 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
رجل إطفاء روسي

رجل إطفاء روسي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في انفجار قوي، بمقاطعة «ساراتوف» جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقا لشبكة «العربية.نت». 

مقاطع فيديو تظهر تصاعد دخان كثيف عقب الانفجار

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار بعد وقوع الانفجار، وسط معلومات تفيد بأن تلك المنطقة تحتوي على قاذفات استراتيجية من طراز «Tu-95/160»، تنطلق منها عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.  

ووقع الانفجار في وقت مبكر من صباح اليوم عند الساعة 06:04 صباحا بالتوقيت المحلي «04:04 بتوقيت كييف»، على بعد 4 كيلومترات من نقطة مراقبة استطاعت توثيق ما حدث.

 وأكدت اللقطات أن مدة الانفجار وصلت إلى 12 ثانية، وسُمع صوت مشابه لصوت صاروخ أو طائرة تحلق، وأبلغ سكان محليون، السلطات بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا تلاه انفجار قوي.

مقاطعة ساراتوف تقع على بعد 458 كم من حدود أوكرانيا 

يشار إلى أن مقاطعة «ساراتوف»، تقع على الضفة اليمنى لنهر الفولغا، على بعد 458 كم من حدود أوكرانيا، كما توجد هناك على الجانب الآخر بلدة «إنجلز»، التي تخدم قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه، وتنطلق منها عادة قاذفات صاروخية تستهدف أوكرانيا. 

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بقلم أسماء العيسوي