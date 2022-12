مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار قوي جنوب روسيا.. «فيديو»

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في انفجار قوي، بمقاطعة «ساراتوف» جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار بعد وقوع الانفجار، وسط معلومات تفيد بأن تلك المنطقة تحتوي على قاذفات استراتيجية من طراز «Tu-95/160»، تنطلق منها عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.

What a way to start the day. A powerful explosion rang out in Engels’ airport in Russia. Let me remind you that there is an airfield with Tu-95/160 strategic bombers from which missile strikes are launched on Ukraine. pic.twitter.com/RarV3GUanY