مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار قوي جنوب روسيا.. «فيديو»

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في انفجار قوي، بمقاطعة «ساراتوف» جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقا لشبكة «العربية.نت».

مقاطع فيديو تظهر تصاعد دخان كثيف عقب الانفجار

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار بعد وقوع الانفجار، وسط معلومات تفيد بأن تلك المنطقة تحتوي على قاذفات استراتيجية من طراز «Tu-95/160»، تنطلق منها عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.

What a way to start the day. A powerful explosion rang out in Engels’ airport in Russia. Let me remind you that there is an airfield with Tu-95/160 strategic bombers from which missile strikes are launched on Ukraine. pic.twitter.com/RarV3GUanY — NOËL (@NOELreports) December 5, 2022

ووقع الانفجار في وقت مبكر من صباح اليوم عند الساعة 06:04 صباحا بالتوقيت المحلي «04:04 بتوقيت كييف»، على بعد 4 كيلومترات من نقطة مراقبة استطاعت توثيق ما حدث.

وأكدت اللقطات أن مدة الانفجار وصلت إلى 12 ثانية، وسُمع صوت مشابه لصوت صاروخ أو طائرة تحلق، وأبلغ سكان محليون، السلطات بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا تلاه انفجار قوي.

مقاطعة ساراتوف تقع على بعد 458 كم من حدود أوكرانيا

يشار إلى أن مقاطعة «ساراتوف»، تقع على الضفة اليمنى لنهر الفولغا، على بعد 458 كم من حدود أوكرانيا، كما توجد هناك على الجانب الآخر بلدة «إنجلز»، التي تخدم قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه، وتنطلق منها عادة قاذفات صاروخية تستهدف أوكرانيا.