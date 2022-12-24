القرموطي يثني على ملف العذراء مريم بجريدة الوطن: تشارك المصريين في الأعياد

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت 24 ديسمبر، والملف الموجود به عن السيدة مريم العذراء.

القرموطي يشكر جريدة الوطن

واستعرض القرموطي في برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، ملف الجريدة قائلًا: «عجبني عدد صحيفة الوطن بكرة لأنها عاملة عدد كامل عن ستنا مريم بعنوان (الوطن تحتفي بالسيدة مريم)، وتشارك المصريين في الأعياد»، مضيفًا: «شكرًا لكل الزملاء في صحيفة الوطن».

وقرأ القرموطي عنوان الملف الرئيسي «مدد يا عذرا يا أم النور» مضيفًا: «فيه كلام كتير جوة مكتوب».

المصريون يقدرون هذه المناسبات

وعلق القرموطي على ملف الوطن احتفالًا بالسيدة العذراء: «جزء كبير من الاحتفاء بهذه المناسبة بيدينا انطباع جيد جدًا، ومحترم جدًا عن إزاي المصريين بيقدروا مثل هذه المناسبات».

وأضاف: «أعتقد حضراتكم لو نزلتوا أي مكان في مصر، هتلاقوا الاحتفالات على قدم وساق، ومفيش تفرقة خالص بين المناسبة دي ومناسبة أخرى، والمصريون عندهم شغف كبير جدًا جدًا بمثل هذه المناسبات، ولا أعتقد أنها بتمر من غير ما يكون فيه مسحة سعادة على المصريين».