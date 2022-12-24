إسلام بحيري يشيد بـ«الوطن»: دورها في الوحدة الوطنية قفزة نوعية ويدعم قيم التسامح

أثنى المفكر والباحث إسلام بحيري على ملف جريدة الوطن عن السيدة العذراء، وذلك مشاركًة من الجريدة للأخوة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ملف السيدة مريم شيء يشرح ويفرح.. دفء وطني حقيقي ولحظة دينية براقة ورائعة ومشرفة».

وأضاف المفكر والباحث: «ما تفعله الوطن مؤخرًا في ملف الوحدة الوطنية تحديدا، بنشر ودعم قيم التسامح والمحبة بين المصريين؛ يمثل قفزة نوعية داخل الإعلام المصري».

وتقدم جريدة الوطن ملف خاص عن العذراء يشمل:

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