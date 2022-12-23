اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدد يا عدرا «يا أم النور»
كتب:
أحمد شوقي
07:29 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
عدد الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «الوطن» تحتفى بالسيدة مريم وتشارك المصريين فرحتهم بالأعياد
- مدد يا عدرا «يا أم النور»
- «مدبولى»: الدولة حريصة على تطوير التعليم والصحة
- مشروع تنمية الأسرة يستهدف تحفيز ريادة الأعمال وزيادة مشاركة النساء فى المشروعات الصغيرة
- «البترول»: اتفاقيتا تعاون لتنفيذ تنمية مجتمعية فى مطروح وجنوب سيناء
- «الملا»: المشروع سيوفر تنمية مستدامة للمناطق الجافة.. والتمويل من «إينى وبترول بلاعيم وعجيبة»
- ردود فعل واسعة على انطلاق مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم
- اختبار 500 لاعب.. «اليمانى»: المشروع منهج حياة وفتح طريقاً جديداً للاعبين.. ومحمد عمر: هو الأضخم فى تاريخ الكرة المصرية وسيضيف الكثير
الصفحة الثانية
- كنائس التقويم الغربى تدق أجراس الميلاد بحضور مسئولين وشخصيات عامة
- البطاركة يعلنون الصلاة لمصر فى قداساتهم ويرجون انتهاء الحروب والصراعات فى مختلف دول العالم
- مشروعات مصرية كندية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية
- حملات لمواجهة محتكرى السلع وإعادة التوازن فى الأسواق
- «الوزير»: خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل
- مباحثات مع المغرب لتنمية التعاون فى ميادين تبادل الخبرات
- «الداخلية» تواصل «كلنا واحد» فى المحافظات حتى نهاية ديسمبر
- سلع بتخفيضات 60% فى 34 سلسلة و1051 فرعاً
- «التنمية المحلية»: حل 253 شكوى بقرى «حياة كريمة» من خلال «صوتك مسموع»
- شقيقان يحصلان على الدكتوراه والماجستير فى «يوم واحد»
- «حمدى»: كنا نتمنى حدوث ذلك ونراه مستحيلاً
- صعيديات يتحدين التقاليد بركوب الخيل: الفروسية للجميع
- تدربن على الجرى وتركيب اللجام بأول أكاديمية فى أسيوط
الصفحة الثالثة
- «الوطن» تحتفى بالسيدة مريم وتشارك المصريين فرحتهم بالأعياد المجيدة
- يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهّركِ
- «أخت هارون» فى القرآن الكريم
- «أم المسيح» فى الإنجيل المقدس
- أشهر الاحتفالات في مصر
- مسار العائلة المقدسة
الصفحة الرابعة
- بئر «مسطرد» تسقى كل زائر.. و«الزيتون» راحة للمتعبين
- القمص «شاروبيم»: يستفيد من البئر يومياً نصف مليون مواطن والقس «جيروم»: الجميع يخدمها كأنها بيتهم
- «دير المحرق» بأسيوط.. حبايبها بالملايين للتبرك والاحتفال بالصوم
- «جبل الطير» بالمنيا.. مغارة «الملجأ والملاذ» يفد إليها 500 ألف زائر سنوياً
- آخر نقطة حماية للعائلة المقدسة قبل العودة لفلسطين وقرية «درنكة».. آخر نقطة احتمت بها العائلة المقدسة قبل العودة
- القس باسيليوس: العائلة المقدسة لم تستقر فى أى مكان سوى أيام معدودة
- كاهن كنيسة المقطم: العذراء «أمنا كلنا» مسلمين ومسيحيين.. ونتشارك فى مظاهر الاحتفاء بها
- رأت كل آلام ابنها السيد المسيح وصبرت عليها وشهدت معجزاته ولم تعلنها وعلمته الأصول من صغره
الصفحة الخامسة
- «مكانتها فى الإسلام».. قداسة لم تحصل عليها «سيدة» قبلها.. ومُكرَّمة بـ«سورة» باسمها
- «شرف»: ذُكرت فى أكثر من 30 موضعاً بالقرآن الكريم.. وكرّمها النبى «محمد» فى أحاديثه
- «البهى»: بعض العلماء قالوا بنبوتها.. و«هندى»: أفضل نساء العالمين ومثال للكمال البشرى
- «النذر والبركة».. قيم سامية تجمع المسلمين والمسيحيين على حبها
- «محمد»: بنروح نتبارك بها فى دير درنكة و«ميلاد»: نشارك مع إخوتنا المسلمين فى طلب بركاتها
- د. إبراهيم رضا: رمز للعفة والبركة والكمال الأخلاقى للمرأة لدى المسلمين والمسيحيين
- عالم أزهرى: حب المصريين للعذراء أسهم فى احتفائهم بـ«آل البيت» عندما أتوا لمصر
- مكانة العذراء دعمت التعايش بين المصريين وخلقت حالة وجدانية وروحية راقية
الصفحة السادسة
- «حبيبة المصريين».. مانحة الأمل من رحم الألم
- «الشوباشى»: مصر مضرب الأمثال فى احتضان من يحتمى بها و«العذراء» محل تقدير من المصريين جميعاً
- د. آمنة نصير: ترافقنا قصتها فى الأزمات لتعيننا على مصابنا لأن سيرتها تحمل دعوة للصبر والتسليم
- «صناديق العذراء».. باب مفتوح على السماء «شفاعة يا أم النور»
- اسمى «مريم».. عاشت الأسامى
- مريم ملاك: أتمنى أن يكون لى نصيب من صبرها ووالدة مريم محمد: اخترنا اسم بنتنا يوم جمعة
- أكثر أوقات التردد على الكنائس لكتابة رسائلهم خلال صيام وعيد العذراء
- د. عبدالواحد النبوى: «أم النور» مباركة فى الوجدان الشعبى المصرى على مر العصور
- وزير الثقافة الأسبق: رمز للطهر والسمو.. ولها مكانة خاصة فى الوعى الجمعى لدى المصريين
- لو شعرت السيدة مريم بالقلق على أرض مصر لغادرتها وما استكملت الرحلة المقدسة
الصفحة السابعة
- أيام التسابيح المريمية فى «كيهك».. «غُنا وفرح حتى مطلع الفجر»
- أبناء «الأرثوذكسية» ينظمون سهرات روحية عن فضائل العذراء والمصلون يتفاعلون معها
- تراتيل كنسية وأناشيد إسلامية وأغانٍ شعبية: اللى يمدحها قلبه ينشرح
- ميشيل شفيق: خصصنا شهر «مايو» لمحبتها فى الكنيسة الكاثوليكية
- راعى «غيط العنب»: نحبها حب عبادة ونلقى عليها التحية كل صباح
- «قدس الأقداس» «الفردوس الحى» «أورشليم السمائية» أبرز أسماء العدرا
- المسيحيون يرتلون لها التماجيد والمسلمون ينشدون فى عشقها
- الشاعر: حبها يملأ «الفلكلور الشعبى».. و«شى لله يا عدرا» ملاذ عشاقها
- مينا مجدى: أبوالسعد الأبوتيجى أشهر من كتب مدائح لها وكان ساحراً وتاب بمعجزة مع العذراء
- كتبتُ لها «أنا الطفل اللى بيحبك وماسك لسه فى إيديكى.. ومهما الحزن بيطول بترجع ضحكتى بيكى»
الصفحة الثامنة
- الاتحاد يفتح الباب أمام رحيل «مروان»
- خطـة الشتاء.. «فيريرا» يطلب التعاقد مع مهاجم وجناح أيسر.. المدير الفنى يجهز تشكيلة التهام ذئاب الجبل.. وعودة «المثلوثى»
- صدمة أكرم توفيق.. النادى ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد مدة الغياب
- «كولر» يجهز عناصر خاصة لمواجهة سموحة
- الدورى على صفيح ساخن.. مواجهات لإثبات الوجود بعد الإحلال والتجديد.. وصراع المدربين يشتعل
- ضاع الحلم يا «زيزو».. فرنسا و«زيدان».. خطة عمل لم يُكتب لها النجاح و«ديشامب».. «ممنوع الاقتراب» قبل جلسة يناير