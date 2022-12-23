اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدد يا عدرا «يا أم النور»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الوطن» تحتفى بالسيدة مريم وتشارك المصريين فرحتهم بالأعياد

- مدد يا عدرا «يا أم النور»

- «مدبولى»: الدولة حريصة على تطوير التعليم والصحة

- مشروع تنمية الأسرة يستهدف تحفيز ريادة الأعمال وزيادة مشاركة النساء فى المشروعات الصغيرة

- «البترول»: اتفاقيتا تعاون لتنفيذ تنمية مجتمعية فى مطروح وجنوب سيناء

- «الملا»: المشروع سيوفر تنمية مستدامة للمناطق الجافة.. والتمويل من «إينى وبترول بلاعيم وعجيبة»

- ردود فعل واسعة على انطلاق مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم

- اختبار 500 لاعب.. «اليمانى»: المشروع منهج حياة وفتح طريقاً جديداً للاعبين.. ومحمد عمر: هو الأضخم فى تاريخ الكرة المصرية وسيضيف الكثير

الصفحة الثانية

- كنائس التقويم الغربى تدق أجراس الميلاد بحضور مسئولين وشخصيات عامة

- البطاركة يعلنون الصلاة لمصر فى قداساتهم ويرجون انتهاء الحروب والصراعات فى مختلف دول العالم

- مشروعات مصرية كندية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية

- حملات ‏ لمواجهة ‏محتكرى السلع وإعادة التوازن فى الأسواق

- «الوزير»: خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل

- مباحثات مع المغرب لتنمية التعاون فى ميادين تبادل الخبرات

- «الداخلية» تواصل «كلنا واحد» فى المحافظات حتى نهاية ديسمبر

- سلع بتخفيضات 60% فى 34 سلسلة و1051 فرعاً

- «التنمية المحلية»: حل 253 شكوى بقرى «حياة كريمة» من خلال «صوتك مسموع»

- شقيقان يحصلان على الدكتوراه والماجستير فى «يوم واحد»

- «حمدى»: كنا نتمنى حدوث ذلك ونراه مستحيلاً

- صعيديات يتحدين التقاليد بركوب الخيل: الفروسية للجميع

- تدربن على الجرى وتركيب اللجام بأول أكاديمية فى أسيوط

الصفحة الثالثة

- «الوطن» تحتفى بالسيدة مريم وتشارك المصريين فرحتهم بالأعياد المجيدة

- يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهّركِ

- «أخت هارون» فى القرآن الكريم

- «أم المسيح» فى الإنجيل المقدس

- أشهر الاحتفالات في مصر

- مسار العائلة المقدسة

الصفحة الرابعة

- بئر «مسطرد» تسقى كل زائر.. و«الزيتون» راحة للمتعبين

- القمص «شاروبيم»: يستفيد من البئر يومياً نصف مليون مواطن والقس «جيروم»: الجميع يخدمها كأنها بيتهم

- «دير المحرق» بأسيوط.. حبايبها بالملايين للتبرك والاحتفال بالصوم

- «جبل الطير» بالمنيا.. مغارة «الملجأ والملاذ» يفد إليها 500 ألف زائر سنوياً

- آخر نقطة حماية للعائلة المقدسة قبل العودة لفلسطين وقرية «درنكة».. آخر نقطة احتمت بها العائلة المقدسة قبل العودة

- القس باسيليوس: العائلة المقدسة لم تستقر فى أى مكان سوى أيام معدودة

- كاهن كنيسة المقطم: العذراء «أمنا كلنا» مسلمين ومسيحيين.. ونتشارك فى مظاهر الاحتفاء بها

- رأت كل آلام ابنها السيد المسيح وصبرت عليها وشهدت معجزاته ولم تعلنها وعلمته الأصول من صغره

الصفحة الخامسة

- «مكانتها فى الإسلام».. قداسة لم تحصل عليها «سيدة» قبلها.. ومُكرَّمة بـ«سورة» باسمها

- «شرف»: ذُكرت فى أكثر من 30 موضعاً بالقرآن الكريم.. وكرّمها النبى «محمد» فى أحاديثه

- «البهى»: بعض العلماء قالوا بنبوتها.. و«هندى»: أفضل نساء العالمين ومثال للكمال البشرى

- «النذر والبركة».. قيم سامية تجمع المسلمين والمسيحيين على حبها

- «محمد»: بنروح نتبارك بها فى دير درنكة و«ميلاد»: نشارك مع إخوتنا المسلمين فى طلب بركاتها

- د. إبراهيم رضا: رمز للعفة والبركة والكمال الأخلاقى للمرأة لدى المسلمين والمسيحيين

- عالم أزهرى: حب المصريين للعذراء أسهم فى احتفائهم بـ«آل البيت» عندما أتوا لمصر

- مكانة العذراء دعمت التعايش بين المصريين وخلقت حالة وجدانية وروحية راقية

الصفحة السادسة

- «حبيبة المصريين».. مانحة الأمل من رحم الألم

- «الشوباشى»: مصر مضرب الأمثال فى احتضان من يحتمى بها و«العذراء» محل تقدير من المصريين جميعاً

- د. آمنة نصير: ترافقنا قصتها فى الأزمات لتعيننا على مصابنا لأن سيرتها تحمل دعوة للصبر والتسليم

- «صناديق العذراء».. باب مفتوح على السماء «شفاعة يا أم النور»

- اسمى «مريم».. عاشت الأسامى

- مريم ملاك: أتمنى أن يكون لى نصيب من صبرها ووالدة مريم محمد: اخترنا اسم بنتنا يوم جمعة

- أكثر أوقات التردد على الكنائس لكتابة رسائلهم خلال صيام وعيد العذراء

- د. عبدالواحد النبوى: «أم النور» مباركة فى الوجدان الشعبى المصرى على مر العصور

- وزير الثقافة الأسبق: رمز للطهر والسمو.. ولها مكانة خاصة فى الوعى الجمعى لدى المصريين

- لو شعرت السيدة مريم بالقلق على أرض مصر لغادرتها وما استكملت الرحلة المقدسة

الصفحة السابعة

- أيام التسابيح المريمية فى «كيهك».. «غُنا وفرح حتى مطلع الفجر»

- أبناء «الأرثوذكسية» ينظمون سهرات روحية عن فضائل العذراء والمصلون يتفاعلون معها

- تراتيل كنسية وأناشيد إسلامية وأغانٍ شعبية: اللى يمدحها قلبه ينشرح

- ميشيل شفيق: خصصنا شهر «مايو» لمحبتها فى الكنيسة الكاثوليكية

- راعى «غيط العنب»: نحبها حب عبادة ونلقى عليها التحية كل صباح

- «قدس الأقداس» «الفردوس الحى» «أورشليم السمائية» أبرز أسماء العدرا

- المسيحيون يرتلون لها التماجيد والمسلمون ينشدون فى عشقها

- الشاعر: حبها يملأ «الفلكلور الشعبى».. و«شى لله يا عدرا» ملاذ عشاقها

- مينا مجدى: أبوالسعد الأبوتيجى أشهر من كتب مدائح لها وكان ساحراً وتاب بمعجزة مع العذراء

- كتبتُ لها «أنا الطفل اللى بيحبك وماسك لسه فى إيديكى.. ومهما الحزن بيطول بترجع ضحكتى بيكى»

الصفحة الثامنة

- الاتحاد يفتح الباب أمام رحيل «مروان»

- خطـة الشتاء.. «فيريرا» يطلب التعاقد مع مهاجم وجناح أيسر.. المدير الفنى يجهز تشكيلة التهام ذئاب الجبل.. وعودة «المثلوثى»

- صدمة أكرم توفيق.. النادى ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد مدة الغياب

- «كولر» يجهز عناصر خاصة لمواجهة سموحة

- الدورى على صفيح ساخن.. مواجهات لإثبات الوجود بعد الإحلال والتجديد.. وصراع المدربين يشتعل

- ضاع الحلم يا «زيزو».. فرنسا و«زيدان».. خطة عمل لم يُكتب لها النجاح و«ديشامب».. «ممنوع الاقتراب» قبل جلسة يناير