باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتعامل إزاء احتمالات التصادم مع روسيا بجدية

أكد الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي أحمد محارم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع فرضيات واحتمالات التصادم مع روسيا بشكل جدي، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت منذ 300 يوم.

تطورات يومية في الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح «محارم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي همام مجاهد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن استقبال الرئيس الأوكراني في أمريكا يُذّكر بما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1945، حينما استقبلت الولايات المتحدة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل وألقى خطابا في الكونجرس، باعتبار أن أمريكا هي الملاذ والحضن لكل من يعاني ويلات الحروب.

وأشار إلى أن هناك تطورات يومية في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن ضغطا كبيرا في الساحة الدولية يمارس على الجانب الروسي، سواء ضغط اقتصادي، أو عقوبات تتصاعد من وقت لآخر، مشددًا على أنه رغم صعوبة هذه العقوبات فإن روسيا تلجأ للدول التي لديها عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

التصريحات الروسية تشير إلى أن الحرب مستمرة

وأكد المحلل السياسي، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا ملموس ماديًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن هناك ادعاءات بنقص السلاح الروسي والذخيرة، معتبرًا أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاعه تشير إلى أن الحرب مستمرة.