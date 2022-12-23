الولايات المتحدة تشهد عاصفة شتوية شديدة البرودة.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

حذّر الخبراء من انخفاض درجات الحرارة، والتي ستسبب الفوضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، يمكن أن يؤدي إلى قضمة الصقيع على الجلد العاري، في غضون 5-10 دقائق فقط، بحسب ما ذكرته شبكة « بي بي سي».

أكثر من 135 مليون شخص تحت طقس شتوي سيء

أدت العاصفة الشتوية القوية في القطب الشمالي إلى وضع أكثر من 135 مليون شخص تحت طقس شتوي سيئ، في عطلة نهاية الأسبوع قبل أيام السفر الأكثر ازدحامًا في العام.

يمتد الطقس السيئ من الساحل إلى الساحل، ويصل إلى الجنوب حتى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وفلوريدا، ولاية صن شاين، كما ألغت المطارات الرئيسية آلاف الرحلات الجوية مع اشتداد العاصفة.

درجات الحرارة قد تصل إلى -45 درجة مئوية

يقول خبراء الأرصاد، إنّ موجة البرد قد تجلب أبرد عيد ميلاد منذ عقود، وفي السياق ذاته، قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إنّ درجات الحرارة ستصل إلى -45 درجة مئوية.

وحذر خبراء الأرصاد من أنه حتى في مناطق المترو الرئيسية، مثل مدينة دي موين بولاية آيوا، فإنّ «قضمة الصقيع» ستكون خطرًا كبيرًا، وتحدث قضمة الصقيع عندما ينخفض ​​تدفق الدم، غالبًا إلى الأطراف مثل الأنف والوجنتين أو أصابع اليدين والقدمين، ويمكن أن يؤدي نقص الدم الدافئ إلى تجمد الأنسجة وتمزقها، وفي بعض الحالات «البتر».

خبراء الأرصاد الجوية: العاصفة الشتوية قد تتحول إلى إعصار قنبلة

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الشتوية قد تتحول إلى إعصار قنبلة بحلول اليوم، ويقصد بها العاصفة المتفجرة التي تشتد بسرعة، مع انخفاض ضغط الهواء المركزي بما لا يقل عن 24 مليبار في غضون 24 ساعة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة بالبيت الأبيض، أمس، «إن هذا ليس مثل يوم ثلجي عندما كنت طفلا، هذا شيء خطير».

من المتوقع أن تجلب الكتلة الهوائية القطبية الشمالية هبوب رياح قوية ودرجة حرارة -9.4 درجة مئوية إلى إل باسو وتكساس، حيث ينام المهاجرون غير الشرعيين الواصلين حديثًا في شوارع المدينة.

ولاية نيويورك تعلن حالة طوارئ تحسبا للعاصفة

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة، وقالت هوشول، إن خطر الفيضانات والاختناقات الجليدية سيحدثان الكثير من الخراب في مجتمعنا، حيث يحدث اختناقات الجليد عندما تسد قطع كبيرة من الجليد تدفق أحد الأنهار ويمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات.

كما أعلن حكام كنتاكي ونورث كارولينا ووست فرجينيا وجورجيا وأوكلاهوما حالات الطوارئ، بينما أعلنت ولاية ويسكونسن حالة طوارئ للطاقة.

وصف حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، الطقس بأنه وضع فريد وخطير، خاصة وأن الناس يسافرون ليكونوا مع أحبائهم في عيد الميلاد، ومن المتوقع أن تشهد فلوريدا أبرد أعياد الميلاد منذ 30 عامًا.