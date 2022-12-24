توفير التطعيم ضد مرض سعار الكلب في مستشفى الحميات بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى الحميات بالإسكندرية، بدء التشغيل التجريبى للتطعيم ضد مرض السعار «داء الكلب»، بدءا من غد الأحد.

وذكر بيان لمديرية الصحة، أن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، ونسبة الوفيات نتيجة الإصابة بهذا المرض تصل إلى 100% إذا لم يحصل المصاب على اللقاح، لذا سيتم توفير التطعيم للمواطنين في المستشفى حفاظا على حياتهم.

ما هو مرض سعار الكلب؟

واوضحت المديرية، أن السعار مرض فيروسي معدي ينتقل من الحيوانات المسعورة أو المصابة بداء الكلب إلى البشر، وكذلك الحيوانات الأليفة الأخرى عن طريق الخدش أو العض.

وأشارت «صحة الإسكندرية»، أن هذا المرض يظهر على شكل التهاب في الدماغ بعد فترة الحضانة، كم تظهر أعراض أخرى مثل الصداع وفرط الحركة أو الخمول، وقد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم معالجته.

59 ألف حالة وفاة بسبب سعار الكلب سنوياً

ويعد داء الكلب أحد الأمراض المعدية التي يخشاها البشر منذ القدم، ومن أعلى الأمراض المعدية معدلاً للوفيات.

وبحسب الدراسات العلمية، فإن داء الكلب يسبب 59 ألف حالة وفاة بين البشر سنوياً في 150 دولة حول العالم.