تعرف على مستشفيات الإسكندرية المتوفر بها مصل السعار (داء الكلب)

بعد عقر 37 شخصا، في منطقة العامرية غرب الإسكندرية، تقدم «الوطن»، خدمة التعرف على المستشفيات الحكومية التى يوجد بها مصل داء الكلب أو مصل «السعار»، والذي يتم حقن الشخص الذي تعرض إلى عقر الكلب لمدة 3 أيام، حيث لابد من الحصول على المصل قبل مرور 24 ساعة من عضة الكلب.

مستشفيات الإسكندرية التي يوجد بها مصل السعار

وكشف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، عن أن جميع المستشفيات الحكومية يوجد بها مصل السعار، حيث تمكنت وزارة الصحة من توفير المصل في جميع المستشفيات بمختلف أحياء المحافظة، وذلك للتوفير على المواطنين والحصول سريعاً على المصل بعد عقر الكلب.

مستشفى الجمهورية

مستشفى العامرية

مستشفى شرق المدينة

مستشفى كرموز

مستشفى رأس التين

عقر 37 شخصا في الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية حادثا أليما، حيث تم عقر 37 شخصا من قبل كلب مسعور من بينهم أطفال وكبار، وذلك في منطقة العامرية غرب المحافظة، حيث تم عقر المواطنين في يوم واحد وتم الذهاب جميعاً إلى مستشفي العامرية العام وتم الحصول على المصل.

الطب البيطري تتخلص من الكلب المسعور

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع قوات شرطة الخيالة من القضاء علي الكلب المسعور الذى عقر 37 مواطنا في يوم واحد، وذلك بعد عملية البحث عليه لمدة ساعات طويلة بعد قيامه والقيام بعملية التفتيش علي الكلب بداية من منطقة العامرية وصولاً إلى الهانوفيل بالعجمي.

وحصل جميع المصابين بعقر الكلب المسعور غرب الإسكندرية، حيث تلقوا الجرعات من مصل عقر الكلاب، حيث يتم تحصيل الجرعة الثانية بعد 3 أيام من تاريخ الجرعة الأولى ثم تتوالى باقي الجرعات وفقا للبروتوكول.