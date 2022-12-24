عضو الإعلام الحربي الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا خائفة من منظومة باتريوت

أكد الدكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، عدم صدور أي بيان رسمي أوكراني حتى الآن يشير إلى تدخل كوريا الشمالية في الحرب بجانب روسيا، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية رصدت مشاركة أسلحة سوفيتية وآسيوية في المعركة.

تحييد عدد كبير من المقاتلين الأجانب مع روسيا

وأوضح «مناف»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي همام مجاهد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاتهامات مازلت متبادلة، فالكوريون يصرحون باستمرار أنهم مع روسيا، كما أن إيران ترسل طيرانا مسيرا في هذه المعارك، وكذلك أسلحة خفيفة تم ضبطها ومصادرتها، مشيرا إلى تحييد عدد كبير من المقاتلين الأجانب مع موسكو.

منظومة باتريوت ستغير كثير من المعطيات العسكرية

وتوقع «مناف»، أن تغير منظومة باتريوت للصواريخ الكثير من المعطيات العسكرية فور وصولها للأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي ذكر أن كفاءة منظومة باتريوت لا تضاهي كفاءة منظومة S300، وهذا يثبت للرأي العام أنهم خائفون من تلك المنظومة الدفاعية.

وأكد، أن هذه المنظومة ستكون بداية لحزم مساعدات عسكرية كبيرة، خاصة أن الرئيس الأوكراني طلب طائرات F16 ومنظومة باتريوت ودبابات ايبراس.