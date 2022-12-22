الرئيس الأمريكي: بوتين لن يوقف الحرب.. وندعم أوكرانيا بـ1.85 مليار دولار

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا، بأنها عدوان همجي من أجل ترهيبها، مشيرًا إلى أن الهجوم تصاعد ووصل لملاجئ الأيتام والمستشفيات والمعالم المدنية، مؤكدًا أن بوتين لن يوقف الحرب على كييف.

روسيا تستخدم سلاح الشتاء في الحرب

وأوضح «بايدن» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الأوكراني، أن روسيا تستخدم سلاح الشتاء في الحرب، مشيرًا إلى أن الشعب الاوكراني ما زال يلهم العالم بالشجاعة وكيفية اختيار الصمود من أجل المستقبل.

وشدد على وقوف الشعب الأمريكي والإدارة الامريكية والحزبين الجمهوري والديموقراطي مع أوكرانيا، بالاضافة لوقوف الحلفاء في أوروبا واليابان ودول أخرى، لضمان وجود الدعمين العسكري والمالي والأمن الذي يحتاجوه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، تقديم نظام بطاريات باتريوت وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها، مؤكدا استمرار الوقوف ضد الكرملين، مطالبًا بتحقيق السلام.

زيلينسكي زعيم رائع وعظيم وأظهر شجاعة

ووصف بايدن، نظيره الأوكراني زيلينسكي بأنه زعيم رائع وعظيم وأظهر شجاعة، مشيدًا باختيار مجلة التايم له كرجل العام، مؤكدا أنه بالفعل رجل العام في الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن تقديم دعما لأوكرانيا بـ1.85 مليار دولار كمساعدات أمنية ومعدات ومركبات ودبابات وقنابل ونظام باتريوت.