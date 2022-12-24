«القومي للبحوث» يوضح فوائد وأضرار تناول الفول

حدد الدكتور محمود إمام، باحث بقسم كيمياء وتصنيف النباتات بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث، علاقة الأطعمة والمشروبات الغنية بالمركبات الفينولية التي يتم تناولها خلال اليوم، وتؤثر على الحالة المزاجية والصحة العامة للأفراد.

وقال «إمام» في تقريرصادر عن المركز القومي للبحوث، إنّ المركبات الفينولية الطبيعية، تحارب الإجهاد التأكسدي وتشيط الجهاز العصبي والمناعي، وتساعد في الحفاظ على الصحة المعرفية والعقلية، وكذلك الشفاء من الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي، كما أن تناول الفول والبصل والليمون، في النظام الغذائي اليومي، يعد وسيلة لمحاربة الاضطرابات المعرفية والنفسية، محذرًا من الإسراف في تناول الفول كونه يزيد من حمض اليوريك ويؤدي إلى الإصابة النقرس.

أهمية المواد الفينولية داخل جسم الإنسان

وتتمثل أهمية المواد الفينولية داخل جسم الإنسان، في منع الشوار الحرة الضارة من التأثير على الجسم، إذ ينتج عنها الكثير من الأمراض ومن ثم ضعف الجهاز المناعي، وتناول الأطعمة والمشروبات الغنية تحافظ على التوازن الدفاعي داخل جسم الإنسان.

وأكد «إمام» أنه عند تناول وجبات الطعام بكميات متزنة والحفاظ على السوائل طوال اليوم يجعل الشخص أكثر حيوية وإشراقًا، موضحًا أن أشهر الوجبات المصرية في الإفطار، هي طبق الفول بجواره قطع من البصل والليمون.

أما بالنسبة لوجبة الغذاء، فنجد طبق الكشري وبجواره الدقة والصلصة أو الشطة من أشهر الأطباق، أما وجبة العشاء فنجد حرص المصريين على تناول الأجبان أو الزبادي مع بعض الفواكه مثلًا مثل البرتقال واليوسفي والرمان وغيرها.

أهمية عصير نقاط الليمون

بالنسبة للمشروبات، نجد كوب الشاي وفنجان القهوة يتصدران المشهد، جنبًا إلى بعض العصائر الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، بحسب ما أكده الباحث بقسم الكيمياء، كما أن حبات الفول التي نتناولها صباحًا غنية بالأحماض الفينولية البسيطة.

وتشمل شرائح البصل الصفراء أو الحمراء المركبات الفينولية مثل أحماض الجاليك والفريوليك، ويحتوي عصير نقاط الليمون على بفيتامين سي، والأحماض الفينولية مثل الجاليك والفريوليك كما أنها غنية بالمركبات الفلافونيدية، ويمد طبق الفول المدمس الفرد طاقة حرارية عالية ودهون معظمها غير مشبعة وبروتين وألياف ونسبة كبيرة من الماء، جنبًا إلى البصل والليمون.