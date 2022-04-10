«أطفال وكبار بلا مأوى» يوزع وجبات الإفطار على الموجودين بالشارع

وزع فريق أطفال وكبار بلا مأوى تزامنًا مع شهر رمضان، العديد من الوجبات على الحالات المتواجدة بالشارع، في محافظة الإسكندرية، إذ وزع الفريق 50 وجبة لإفطار الصائمين، من خلال الوحدات المتنقلة بمنطقة شرق، بالتعاون مع مؤسسة أجاويد الخير .

توزيع الوجبات على الحالات بالتنسيق مع المجتمع المدني

أوضح الفريق في بيان عنه اليوم، نشره على صحفته الرسمية عبر فيسبوك، أن فريق غرب 2، قام بتوزيع 150 وجبة للحالات في رمسيس وشبرا بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدنى، كما قامت الوحدة المتنقلة «غرب 2» التابعة للبرنامج بتجهيز إفطار جماعي للحالات التي يتعامل معها الفريق، حيث تم تجهيز 150 وجبة إفطار وتوزيع الوجبات على الحالات في نطاق خط سير الفريق بمنطقة معروف ورمسيس وشبرا.

المشاركة في الإفطار الجماعي

وأكد فريق البرنامج على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم تنظيم الإفطار الجماعي للحالات ومشاركتهم الإفطار كل عام.

استكمال توزيع شنط المواد الغذائية

وأشار فريق أطفال وكبار بلا مأوى، إلى أن وحدة شرق القاهرة التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار تقوم بتوزيع الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية بمنطقة مدينة نصر للفئات الأكثر احتياجًا «المترددين على الوحدة المتنقلة»، موضحًا أنه يتم استكمال توزيع شنط المواد الغذائية على باقي مناطق النطاق الجغرافي للوحدة.

من ناحيته، قال حسني يوسف، مسؤول البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إنه يتم النزول والتحرك بمجرد تقديم أي بلاغ للخط الساخن، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم تمشيط الشوارع، مؤكدًا أن «كبار بلا مأوى» يعمل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» في 14 محافظة، من خلال عدة مكونات تتمثل في الوحدات المتنقلة.