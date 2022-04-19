«المنشآت السياحية»: زيادة الإقبال على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم

قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور تحسنت بداية الأسبوع الجاري حيث تراوح متوسط نسب الإشغال ما بين 70 إلى 80% بالمقارنة بالنصف الأول من شهر رمضان الذي تراوحت فيه نسب الإشغال ما بين 50 إلى 60%، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على تناول وجبات الإفطار أعلى من السحور.

نسب الإشغال في العيد

وأضاف عادل المصري في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «العديد من الأسر المصرية تفضل حاليا تناول وجبتي الإفطار والسحور خارج المنزل وهو ما رفع نسب الإشغال بالمطاعم السياحية خلال الأيام الماضية».

وأوضح أن نسب الإقبال الحالية تٌمثل مؤشرًا مهمًا لوصول نسب الإشغال خلال إجازات عيد الفطر المبارك إلى نحو 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمطاعم.

وتابع المصري: «بالرغم من أن أعداد السياح العرب الذين سيزورون مصر خلال العيد لن يكونوا بالأعداد الكبيرة بسبب استمرار العام الدراسي بغالبية الدول العربية إلا أن حجوزات المصريين ستجعل المطاعم كاملة العدد خلال العيد».

المطاعم لم ترفع أسعارها بصورة مبالغ فيها

وأشارإلى أنه بالرغم من عدم وجود سعر موحد للوجبات بالمطاعم والمنشآت السياحية إلا أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من مواطنين بخصوص وجود زيادات كبيرة في أسعار الوجبات المقدمة بالمطاعم رغم الارتفاع الكبير في أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات، لافتا إلى أن معدلات الزيادة في أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وكان على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المطاعم والمنشآت السياحية لم ترفع أسعار وجبة الإفطار في رمضان بنسبة كبيرة، موضحًا أن نسب الزيادة في الأسعار لم تكن كبيرة بالمقارنة بأسعار ما قبل رمضان، وتعد زيادة سنوية طبيعية.