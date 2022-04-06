خدام كنيسة «الشيخ مسعود» ينشرون المحبة مع وجبات الإفطار بسوهاج

لاقى مقطع فيديو يظهر أحد القساوسة أثناء قيامه بتوزيع وجبات إفطار على السيارات والمارة في محافظة سوهاج، رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعرض الفيديو صورة «القس بطرس»، راعى كنيسة «السيدة العذراء مريم»، وخدام الكنيسة من شباب خدمة الأحد، أثناء توزيع وجبات الإفطار على الطريق السريع بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

5 سنوات عمر خدمة توزيع وجبات رمضان بكنيسة السيدة العذراء بطهطا

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال القس بطرس بشري، راعي كنيسة «السيدة العذراء مريم»، في قرية «الشيخ مسعود» بمركز المراغة، محافظة سوهاج، إن «توزيع وجبات الإفطار على الإخوة المسلمين ليس تقليد جديد على كنيسة السيدة العذراء مريم بالشيخ مسعود، فنقوم بذلك التقليد منذ أكثر من خمس سنوات»، مشيراً إلى أنه لم يتم التصوير والنشر، فهذا أول عام يتم نشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار السوشيال ميديا.

وقام أحد شباب خدمة الأحد من خدام الكنيسة المشاركين بخدمة توزيع وجبات الإفطار على المارة بالطريق السريع، بتصوير مقطع فيديو للتوزيع ومشاركته عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف «القس بطرس» أن ذلك التقليد تحرص عليه الكنيسة كل عام، حيث يتم توزيع الوجبات لأكثر من مرتين أسبوعياً على الطريق السريع، الذي يصل بين مركزطهطا وقرية «بني حرب»، مروراً بقرية «الشيخ مسعود».

القس بطرس: اخوتنا مش محتاجين أكل وشرب محتاجين محبة

وأضاف أن تلك الخدمة هي أبسط شيء نقدمه لإخوتنا المسلميين لمشاركتهم الشهر الكريم، وتابع بقوله: «مش محتاجينن مننا أكل وشرب»، لكن محتاجين محبة وتسامح، وهذا هدف خدمتنا، لكي ننشر المحبة بيننا بالقرية، فهذة تقاليد تربينا عليها، حيث أن تصديق والدي المقرب كان مسلماً، وتربيت على مشاعر المحبة والتسامح وأننا «دين واحد».

كما أضاف «القس بطرس» أن الكنيسة تشارك أيضاً العائلات المسلمة بالقرية سهرات رمضان، وهى تجمعات عائلية داخل دوار العائلة لسماع القرأن الكريم، والإنشاد مع تبادل الزيارات مع العائلات الأخرى.

ترحيب واستقبال الأهالي لتوزيع الإفطار

وعن رد فعل القرية والقرى المحاورة حول خدمة الكنيسة بوجبات إفطار رمضان، أوضح راعي كنيسة «السيدة العذراء مريم»، في قرية «الشيخ مسعود» بمركز المراغة، أن خدمة وجبات إفطار رمضان تلقى استقبالاً بين أهالى القرية والمارة على الطريق، فدائماً نسمع بالخدمة، وبعض الجمل مثل أنتم بتحسسونا أننا شعب واحد، وهى دي مصر.

اختتم «القس بطرس» حديثة في تصريحاته لـ«الوطن»، بقوله إن الكنيسة ستستمر بتلك الخدمة، التي أصبحت من طقوس شهر رمضان.