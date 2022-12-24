الأرصاد: سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 19

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن تكاثر السحب الرعدية بما يؤثر بشكل واضح على محافظة الإسكندرية، حيث يصحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناه وخليج السويس وسيناء.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات

ومن المتوقع اليوم أن تسجل درجات الحرارة للعظمى والصغرى على محافظتي القاهرة والجيزة 19 - 13، وفي العاصمة الإدارية 20 - 14، وفي أكتوبر 19 - 14، بنها 19 - 14، دمنهور 19 - 15، كفر الشيخ 18 - 15، المنصورة 19 - 14، دمياط 21 - 14، بورسعيد 20 - 134، الإسماعيلية 20 - 12، والسويس 19 - 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة في الإسكندرية ومطروح

وبشأن درجات الحرارة اليوم في محافظة الزقازيق 21 - 14، شبين الكوم 21 - 14، طنطا 19 - 15، شلاتين 25 - 16، الإسكندرية 19 - 14، العلمين الجديدة 18 - 14، وادي النطرون 19 - 15، مطروح 18 - 14، السلوم 19 - 13، سيوة 19 - 10، العريش 20 - 14، رفح 19 - 15، الطور 21 - 12 درجة.

الحرارة في الأقصر وأسوان

وفي كاترين درجات الحرارة 19 - 04، رأس سدر 20 - 14، نخل 17 - 07، طابا 18- 15، نويبع 19 - 14، حلايب 24 - 18، شرم الشيخ 23 - 16، الغردقة 22 - 16، مرسى علم 23 - 17، الفيوم 19 - 14، بني سويف 19 - 13، المنيا 19 - 10، أسيوط 20 - 10، سوهاج 20 - 11، قنا 22 - 13، الأقصر 22 - 14، أسوان 23 - 14، الوادي الجديد 23 - 13، أبو سمبل 22 - 14، أبو رماد 25 - 18، ورأس حدربة 23-17 درجة مئوية.