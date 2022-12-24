الأرصاد تكشف عن أمطار اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار اليوم في المحافظات، مع انخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة وسط نشاط لحركة الرياح، بالتزامن مع الأجواء التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، كما أن هناك تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نظراً لبرودة الطقس.

أمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن تواجد أمطار اليوم في المحافظات ذكر بيان الأرصاد تتعرض العديد من المحافظات إلى أمطار على مدار اليوم، لاسيما السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

فرص سقوط أمطار اليوم السبت

وجاءت فرص سقوط أمطار اليوم السبت في عدة محافظات وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، بورسعيد» وذلك بنسبة 50%، كما تشهد أيضا مدن القناة وخليج السويس وسيناء طقس غير مستقر مع سقوط أمطار بنسبة 30%.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم على «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات حتى يوم الاثنين القادم حيث يبدأ الطقس في التحسن تدريجيا.

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات سجلت القطاعات درجات الحرارة التالية:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة، الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 18 درجة، الصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.