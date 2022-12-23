الأرصاد: سقوط أمطار غدا على محافظة كفر الشيخ بنسبة 50%

واصلت محافظة كفر الشيخ إعلان حالة الطوارئ وذلك تحسباً لاستمرار سقوط أمطار غداً على بعض مراكز ومدن المحافظة، وخاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، بعد أن شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المراكز والمدن خلال اليومين الماضيين، حيث جرى الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع تراكمات مياه الأمطار طوال الساعات الماضية.

توقعات بـ سقوط أمطار غداً على محافظة كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غداً على محافظة كفر الشيخ، حيث يشهد غداً السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، على كافة الأنحاء.

فرص سقوط أمطار غداً على كفر الشيخ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار غداً على كفر الشيخ بنسبة 50% مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ غداً السبت العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 15 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، استعداداً لموسم الشتاء، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.