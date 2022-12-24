نمو الناتج المحلي للسلفادور بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث من 2022

شهدت دولة السلفادور ارتفاعا في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في الربع الثالث من عام 2022، وهو أقل معدل منذ الربع الرابع من عام 2020، حيث تراجع عن النمو المعدل بالخفض بنسبة 2.4% في الفترة السابقة.

تراجع فى الانفاق الحكومي

وبحسب ترندينج ايكونمي، فإن هناك تقلصات في الإنفاق الحكومي بنسبة -1.8٪ مقابل -7.7٪ في الربع الثاني، بينما حدث نمو أبطأ في استهلاك الأسرة بنسبة 1.9٪ مقابل 2.6٪. وفي غضون ذلك، أدت الزيادة الأسرع في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (10.4% مقابل 6.9%) إلى الحد من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

نمو الصادرات بنسبة 12.7٪

وساهم صافي الطلب الأجنبي بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت الصادرات بنسبة 12.7٪ بشكل أسرع من الواردات 2.5٪ على أساس ربع سنوي، كما نما الاقتصاد بنسبة 0.5% بعد الانكماش بنسبة 0.5% في الربع السابق.

البتكوين عملة قانونية

وفي يونيو 2021، أعلنت السلفادور اعتماد البتكوين عملة قانونية بها بجوار الدولار الأمريكي، وبذلك أصبحت الدولة الأولى التي تعتمد البتكوين عملة رسمية لها، ما تسبب ذلك في فشل ذريع لاقتصادها الذي كان يعمل بشكل جيد عندما كان الدولار عملتها الرئيسية قبل أن يُستبدل بالبتكوين.

وتسعى السلفادور للحصول على قرض بمليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.