سعر البتكوين اليوم يقترب من 29 ألف دولار بانخفاض 14% خلال أسبوع

شهد سعر البتكوين اليوم انخفاضًا كبيرًا، إذ خسرت العملة الرقمية المشفرة بشكل كبير خلال الأيام القلية الماضية، في انهيار لم يحدث منذ يوليو 2021، وتسبب في خسائر فادحة على مدار جلسات الأسبوع إذ نزل السوق إلى مستوى عام سابق.

تراجع سعر البتكوين اليوم لـ29 ألف دولار

وبحسب موقع «coinmarketcap» فإن التراجع فىيسعر البتكوين اليوم، لمستويات 29 ألف دولار مقابل 26 ألف دولار الأسبوع الماضي، ما يعني أن العملة تستعيد بعضًا من عافيتها ونجحت في التماسك، وخسرت العملة الرقمية الأشهر عالميًا بيتكون 14% من قيمتها على مدار الأسبوع الماضي.

سعر البتكوين يهوى بسعر العملات الأخري

وشهدت العملة المشفرة «Terra- تيرا» انخفاضًا يصل إلى 99%، مما أدى إلى القضاء على ثروات مستثمري العملات المشفرة «تيرا»، التي احتلت المرتبة الأولى بين أعلى 10 عملات رقمية قيمة، انخفضت إلى ما دون دولار واحد، بعد أن بلغت ذروتها بالقرب من 120 دولارًا الشهر الماضي.

انخفاض في العملة المشفرة «تيرا»

يبدو أيضًا أنَّ العملات المعدنية الأخرى تواجه مشكلة في خضم تباطؤ على مستوى السوق، إذ أنه بشكل لا يصدق حدث الانهيار في غضون 24 ساعة فقط مع انخفاض قيمتها السوقية من أكثر من 40 مليار دولار إلى 500 مليون دولار فقط.

أثار الانهيار المفاجئ حملة «Terra Luna» للتدفق إلى موقع المناقشة «Reddit» ليخبروا عن الكابوس المالي الخراب الذي كانوا يحدقون فيه الآن، وادعى أحد المستخدمين أنه «خسر أكثر من 450.000 دولار» في اعتراف غير عادي، مضيفًا بشكل قاتم أنه «لا يمكني الدفع للبنك، سأفقد بيتي قريبًا، سأصبح بلا مأوى».

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعُملات الافتراضية

حذر البنك المركزي في وقت سابق من التعامل بالعُملات الافتراضية المشفرة داخل السوق المصرية، مثل الاتجار بها أو التروّيج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو التروّيج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.