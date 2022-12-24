مراسل قناة القاهرة الإخبارية يوضح كواليس الرد الروسي على عقوبات الغرب

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو، إنَّ روسيا تدرس تقليص إنتاجها من النفط بين 5 إلى 7% أوائل العام المقبل، ردًا على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية، ووقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود، بعدما فرضت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل.

رد القيادة الروسية على عقوبات الدول الغربية

وذكر «مشيك»، أنَّ القيادة الروسية ردت على عقوبات الدول الغربية بأنَّها لن تُصدِر الغاز والنفط إلى أي دولة شاركت في قرار تسقيف أسعار منتجاتها النفطية، موضحًا أنَّ موسكو تُعوِّل على تصدير موارد النفط والغاز إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين والهند ودول المحيط الهادئ، إذ تعتبرها موسكو دولًا حليفة لها، وهو ما جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

العالم يعيش الآن مرحلة تكسير العظام بين واشنطن وموسكو

وذكر أنَّ العالم يعيش الآن مرحلة تكسير العظام بين واشنطن وموسكو، التي قد تضطر إلى بيع منتجاتها البترولية بأسعار أقل إلى الدول الحليفة كرد على عقوبات الدول الغربية، مؤكدًا أنَّ روسيا تتجه نحو إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، وهو ما ذكره نائب رئيس الوزراء الروسي في دعوته لعدة لدول للمشاركة في إنشاء المركز، إذ تشير المعلومات إلى أن بعض الدول الأوروبية تريد شراء الغاز الروسي لكن عبر المركز في الأراضي التركية.