تحركات الدولة لضبط الأسواق في العدد الجديد من مجلة «الإذاعة والتليفزيون»

صدَر العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون اليوم، إذ تصدر يوم السبت من كل أسبوع برئاسة الكاتب الصحفي خالد حنفي، وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والفنية فضلا عن ملحق ماسبيرو الرياضي داخل العدد، كما تصدرت صورة الممثلة ريهام عبدالغفور غلاف العدد.

عناوين غلاف مجلة الإذاعة والتليفزيون

وتناول العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون عددًا من الموضوعات والتي جاءت عناوينها على غلاف المجلة كالتالي:

- 3 تكليفات رئاسية لتأمين احتياجات المصريين: أسعار عادلة ورقابة رشيدة واستثمارات زراعية جديدة.

- قيادات الغرف التجارية تكشف بشائر تحرك الدولة لضبط الأسواق.

ريهام عبدالغفور

وتصدّرت صورة الممثلة ريهام عبدالغفور غلاف العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون مصحوبة بالعنوان الآتي:

- ريهام عبد الغفور: دعوات أمي سر نجاحي.

كما تضمن ملحق ماسبيرو الرياضي عددًا من الموضوعات ومنها ما يتعلق بأحداث وفعاليات الدوري المصري .