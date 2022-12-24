سيولة في شوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار مكثف لرجال المرور

شهدت جميع الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم السبت، وانتظام في حركة المرور بالميادين والشوارع وذلك وسط انتشار من رجال المرور لتنظيم حركة السيارات والمركبات.

انتظام الحركة المرورية

وانتظمت الحركة المرورية وشهدت انسيابية أعلى كوبري 15 مايو إلى المتجه من مناطق وسط البلد، وشارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما شهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية وميدان مصطفى محمود.

انتشار مكثف من رجال المرور

كما شهدت حركة المرور في الطريق من مدينة نصر إلى منطقة وسط البلد، ومحور 26 يوليو، رمسيسس، ميدان التحرير، ميدان روكسي، وكوبري أكتوبر، انتظامًا مروريًا، وسط انتشار مكثف من رجال الإدارة العامة للمرور، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع.