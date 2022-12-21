«المرور»: تحرير 2011 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالطرق والمحاور الرئيسية تمكنت خلالها من ضبط 654 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

كما تمكنت الحملات من تحرير 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

إستخراج الملصق الالكتروني أون لاين

وفى سياق آخر، هناك عدة طرق يمكن من خلالها إستخراج الملصق الالكتروني أون لاين، فتكون أولى تكون الخطوات عن طريق تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، ويكون ذلك من خلال الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر، ثم تختار خدمات المركبات، بمجرد اختيارك استخراج بدل فائد للملصق الإلكتروني.

بعدها ستظهر خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وبعد أن تختارها لسداد رسوم الخدمة المطلوبة، سيظهر معرفة موعد التسليم، لتكون قد انتهيت من عملية استخراج الملصق الإلكتروني أون لاين.

كما أنه يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.