لمسات إبداعية.. «أحمد» فنان يحترف في تصوير الأماكن القديمة

يعشق التصوير الفوتوغرافي بجنون، ويعتبرها تسجيلات حية للتراث والعادات والتقاليد للمجتمعات، إذ يخصص وقتا للتجول في الشوارع، لالتقاط صور، ويحتفظ بها، ليراها الأجيال المقبلة، ويعرفون مدى التغير الذي أصاب الحياة الاجتماعية والثقافية.

«بحب صور العادات والتقاليد لأن دي البيئة اللي نشأت فيها ومرتبط بيها وشايف إنها لازم تاخد حقها في التوثيق قبل الزمن ما يجي عليها وتندثر» يحكي «أحمد سعودي» قصة شغفة للتصوير والذي كلفه الكثير من المال بحسب قوله.

حياة التجوال من التصوير

يعيش «أحمد» ابن محافظة قنا، حياة التجوال، إذ يلتقط صورا للمواطنين وخاصة القصص الإنسانية البسيطة، وينشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي كمحاولة لمشاركة أفكاره ورؤيته مع رواد«السوشيال ميديا».

منزل مهجور، آخر تلك الصور التي التقطها «أحمد»، فلا يوجد به أي أثر للحياة، لكن كان هناك صورة وحيدة معلقة على جدار تمثل «العشاء الأخير» الشهيرة، للرسام الإيطالي الكبير ليوناردو دافنشي.

يحكي «سعودي» لـ«الوطن»، تفاصيل الصورة التي اعتبرها واحدة من أفضل الصور التي التقطها بسبب الامتداد التراثي والديني العالمي، إذ تكشف عن ارتباط المصريين بالدين، مهما كانت ديانتهم، ويستخدمون الفن للتعبير عن هذا الارتباط حتى لو كانت لوحة مقلدة لفنان توفى منذ 500 سنة.

وأضاف: «صورتها في شوارع محافظة قنا، عبارة عن منزل قديم تم هجره من السكان بعد انتهاء عقود الإيجار بعد سنوات من العيش داخله، والمنزل بدون أبواب وشبابيك، ففي مساحة للرؤية من الخارج، وعندما رأيتها أعجبت بها وقررت التقاط صورة لها، فهي مصممة باحترافية شديدة».