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تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بـ3 جوائز دولية.. أبرزها «ليوناردو دافنشي»

كتب:

كيرلس مجدى
05:27 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الدكتورة نورهان المهدي

الدكتورة نورهان المهدي

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام، أبرزها جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، الفنانة التشكيلية حصدت جائزة باريس الدولية بعد أن مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022.

أحدث جوائز الدكتورة نورهان المهدي

وتابع الجامعة: «مؤخرا حصدت الدكتورة نورهان المهدي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، جائزة برشلونة الدولية نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا ، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر، متمنياً لها التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار».

لوحة فوزها في جائزة برشلونة

وكان فوز الدكتورة نورهان المهدى، الاخير، نتيجة لوحة فنية بعنوان «اعتراض الملاك» والتي رسمتها بمساحة 90x65 سم، مصممة بواسطة أكريلك وزيت على قماش، وتم بيع بعض النسخ المطبوعة من العمل الفني على مساحة 35x55 سم بواسطة المتحف أثناء العرض.

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