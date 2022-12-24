تمويل البنك الدولي لجهود الحماية الاجتماعية في العدد الجديد لجريدة أخبار اليوم

صدَر اليوم العدد الجديد من جريدة «أخبار اليوم» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، الذي كتب مقالا بعنوان «غلاء عابر للقارات»، وركزت في صفحتها الأولى على تمويل البنك الدولي وموقف تمويلات استيراد عدد من السلع.

أخبار اليوم

وجاءت من ضمن عناوين الصفحة الأولى لـ جريدة أخبار اليوم ما يلي:

- 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل جهود الحماية الاجتماعية.

- الحكومة: «البنك المركزي» لم يصدر تعليمات بوقف توفير تمويلات استيراد عدد من اسلع.

- في نسختها الرابعة: احتفالية «قادرون باختلاف».. لمسة وفاء لذوي الهمم.

- 5500 رخصة تشغيل صناعي في 3 أشهر.

علاج ضعف وفقدان السمع

كما تضمنت عدد من عناوين أخبار اليوم ما يلي:

- ضمن مبادرة رئيس الجمهورية: فحص 3.9 مليون طفل للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع.

- آلية جديدة لرقابة منظومة الأسمدة.. ومنع التلاعب.

- ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة.

- 80 مليون دولار لأحدث محطة لمعالجة الصرف الصناعي ببورسعيد.

وتضمن العدد الجديد من جريدة أخبار اليوم موضوعات رياضية أبرزها:

- غدا في الدوري الأهلي يواجه سموحة والزمالك مع المقاولون.