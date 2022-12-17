القمة الأمريكية الإفريقية والأزمة الروسية الأوكرانية في عدد جريدة «أخبار اليوم»

صدَر اليوم العدد الجديد من جريدة «أخبار اليوم» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، وركزت في صفحتها الأولى على تغطية فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

أخبار اليوم

وجاءت من ضمن عناوين الصفحة الأولى لـ جريدة أخبار اليوم ما يلي:

- السيسي يؤكّد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي.. ويستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي.

- الرئيس يلتقي نظيره الأمريكي ويتبادلان الأحاديث الودية.

- الرئيس خلال مشاركته بمأدبة عشاء غرفة التجارة الأمريكية: حريصون على التواصل المستمر مع المستثمرين ونقدر الدور الأمريكي في دعم العلاقات مع مصر.

- الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تطلق موقعا إلكترونيًا.

وجاء في العدد الجديد لجريدة أخبار اليوم مجموعة من الموضوعات في عدة مجالات ومنها:

- أوكرانيا تستعد لهجوم بري روسي كبير خلال شهرين.

- موسكو تحشد أكثر من 200 ألف جندي للمشاركة في الهجوم المنتظر.

- واشنطن تعتزم إرسال بطارية صواريخ باتريوت لكييف لمواجهة الهجمات الروسية.

مونديال قطر 2022

وبخصوص تغطية فعاليات كأس العالم 2022 المقام في قطر تناول العدد موضوعات منها:

- من يحسم كأس العالم 2022.. خبرة ميسي أم شباب مبابي؟

- الديوك تتحدى التانجو في نهائي المونديال غدا.