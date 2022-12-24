سقوط أمطار على مراكز ومدن كفر الشيخ لليوم الثالث مع غيوم وسحب رعدية

شهدت بعض مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة على بعض مراكز ومدن المحافظة وخاصة المدن الساحلية والمطلة علي شاطئ البحر المتوسط، وذلك لليوم الثالث علي التوالي.

وشهدت سواحل البحر الأبيض المتوسط، في محافظة كفر الشيخ، ومدن وقرى المحافظة، حالة من هبوب الرياح، وظهور للسحب المنخفضة في السماء والسحب الرعدية، كما شهدت مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاع ملحوظ الأمواج بما تخطي حاجز المترين.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 18 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 11 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر.

رحلات الصيد

ولم تصدر سلطات ميناء الصيد بالبرلس أي قرارات حتى الآن بخصوص توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط من عدمه، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30%.