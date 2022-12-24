محافظ القليوبية: سرعة إنهاء إجراءات ملف التصالح بالقرى ومنع التعديات

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية لاستعراض مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين، ومتابعة الخطة الاستثمارية لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة.

شدد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على سرعة التعامل مع المتغيرات وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة، وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية وسرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لمن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة من الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتم رفض طلباتهم وفقاً لضوابط التقنين، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إجراءات ميسرة في إطار من القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورؤساء المُدن والأحياء والوحدات القروية، ومديري الإدارات الزراعية والأملاك والمتابعة ومركز المعلومات والشئون القانونية والتخطيط والشؤون الهندسية والطرق والإسكان والكهرباء، لاستعراض آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها، مؤكداً بأن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

نتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها بالقليوبية

وتناول الاجتماع استعراض بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني

وشدد «الهجان» على مسؤولي وحدة المتغيرات بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مديري وحدة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، بضرورة إخطار رؤساء المدن ومديرية الزراعة والري، فوراً بشأن أى تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمُدن والأحياء، بالإضافة إلى التقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها.

ملف التصالح في مخالفات البناء

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات التي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التي تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي.

وتابع «محافظ القليوبية» موقف ملف التقنين، مشيراً بأن جميع الطلبات المُقدمه بلغ عددها 2869 طلب تعاقد لتقنين أوضاع مخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين ومراجعة الرفع المساحي لطلبات التقنين الخاصة بالزراعة ومطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة، مع ضرورة الإسراع في إزالة الحالات المرفوض تقنينها بالكامل واستعادة حق الدولة، مع الاستمرار في المتابعة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى للحفاظ على هيبة الدولة.