مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر.. 12 مناسبة

مع بداية كل عام، ينشغل قطاع عريض من المواطنين بالبحص عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر، لترتيب جدول المواعيد والسفر وقضاء أوقات مع الأسرة والأصدقاء.

ووفقًَا للبيانات الرسمية، فإن مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر، تبدأ بعيد الميلاد المجيد وتنتهي بالمولد النبوي الشريف، التي ترصدها «الوطن» في هذا التقرير، كما يلي:

مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر

وجاءت مواعيد الإجازات في 2023 على هذا النحو:

السبت 7 يناير 2023

الاحتفال مناسبة عيد الميلاد المجيد.

الإثنين 17 أبريل 2023

الاحتفال بعيد شم النسيم.

الجمعة 21 أبريل

الاحتفال بداية عيد الفطر المبارك.

الثلاثاء 25 أبريل 2023

الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

الأربعاء 25 يناير 2023

الاحتفال بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإثنين 1 مايو 2023

الاحتفال بمناسبة عيد العمال.

الأربعاء 28 يونيو 2023

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

الجمعة 30 يونيو 2023

الاحتفال بثورة 30 يونيو.

الثلاثاء 18 يوليو 2023

الاحتفال برأس السنة الهجرية.

الأحد 23 يوليو 2023

الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

الجمعة 6 أكتوبر 2023

الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.