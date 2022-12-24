مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر.. 12 مناسبة
كتب:
هبهَ وهـدان
11:25 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر
مع بداية كل عام، ينشغل قطاع عريض من المواطنين بالبحص عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر، لترتيب جدول المواعيد والسفر وقضاء أوقات مع الأسرة والأصدقاء.
ووفقًَا للبيانات الرسمية، فإن مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر، تبدأ بعيد الميلاد المجيد وتنتهي بالمولد النبوي الشريف، التي ترصدها «الوطن» في هذا التقرير، كما يلي:
مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2023 في مصر
وجاءت مواعيد الإجازات في 2023 على هذا النحو:
السبت 7 يناير 2023
الاحتفال مناسبة عيد الميلاد المجيد.
الإثنين 17 أبريل 2023
الاحتفال بعيد شم النسيم.
الجمعة 21 أبريل
الاحتفال بداية عيد الفطر المبارك.
الثلاثاء 25 أبريل 2023
الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).
الأربعاء 25 يناير 2023
الاحتفال بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
الإثنين 1 مايو 2023
الاحتفال بمناسبة عيد العمال.
الأربعاء 28 يونيو 2023
الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
الجمعة 30 يونيو 2023
الاحتفال بثورة 30 يونيو.
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الاحتفال برأس السنة الهجرية.
الأحد 23 يوليو 2023
الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.
الجمعة 6 أكتوبر 2023
الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.