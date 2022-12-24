مصرع رضيع سقط عليه جزء من حائط في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، بدفن طفل يبلغ من العمر سنة واحدة بعدما لقي مصرعه إثر انهيار جزء حائط عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لانهيار جزئى من حائط عليه بمنزله بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية بوفاة الطفل «م.ا.ا» يبلغ من العمر سنة واحدة على إثر انهيار جزئى من حائط عليه بالمنزل مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.