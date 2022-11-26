حياة كريمة في سوهاج.. محطة مياه أولاد الشيخ تنهي معاناة 25 ألف مواطن بنجوع «دار السلام»

محطات مياه الشرب واحدة من أهم المشروعات التى تقوم بها مبادرة حياة كريمة فى إطار الحفاظ على البيئة، وهو ما ظهر واضحاً فى محطة مياه أولاد الشيخ فى مركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج، التى أطلقها اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وتعمل بطاقة 2000م3/يوم، على مساحة 4146 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون جنيه. وتخدم المحطة 25 ألف مواطن من أهالى قرية أولاد الشيخ ونجع الدير، ونجع هاشم ونجع عسيرى ونجع الشيخ شاهين ونجع المشايخ ونجع القيزان، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وكانت محطة مياه الشرب بأولاد الشيخ من المشروعات المتعثّرة حتى تمكنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من إنهائها فى إطار مبادرة حياة كريمة وتسليمها فى وقت قياسى، حيث تم تسليم المشروع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، للتشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين.

وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن الدولة تحرص على توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم. وأضاف لـ«الوطن» أن المحافظة لا تدّخر جهداً من أجل الانتهاء من المشروعات المتعثّرة وإيجاد حلول جذرية للمعوقات، التى كانت تحول دون إتمام تسليمها، سعياً لإتمامها وتشغيلها لاستفادة المواطنين منها.

الأهالي: «كنا بنشرب من الطلمبات ونمرض ويوم تركيب المحطة كان عيد»

وبإطلاق محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج تنتهى معاناة 25 ألف مواطن داخل قرية أولاد الشيخ والقرى والنجوع المجاورة، عانوا لسنوات من عدم توفير كوب ماء نظيف معتمدين بشكل رئيسى على الطلمبات الحبشية، وما يسمى «بالإيسون» بمركز سوهاج، وهى وصلة مياه أرضية، لا يتم فلترة أو تنقية مياهها، مما جعل الأهالى يعانون من عدة أمراض، منها الفشل الكلوى.

«كأنه عيد وبدأنا نحس إننا عايشين».. بتلك الكلمات عبّر محمد عمران وهو موظف بقرية أولاد الشيخ، عن راحة أهالى القرية بالانتهاء من هذا المشروع، إذ وصف يوم افتتاح المحطة بيوم العيد، مضيفاً: «أخيراً شعرنا بأننا سنشرب كوب مياه نظيفة دون خوف على أرواحنا وصحتنا وصحة أبنائنا». ووجّه المواطن محمد عامر الشكر لمبادرة حياة كريمة على الجهود التى تقوم بها. أما وليد جمال، وهو عامل من قرية أولاد الشيخ، فقال إن محطة المياه ستُنقذ أهالى القرية من المعاناة اليومية مع طلمبات المياه، ومن الذهاب للأطباء ما بين أمراض بالكلى وحصوات ونزلات معوية جراء شرب الماء غير النظيفة، مضيفاً: «المحطة أعادت لنا الحياة».