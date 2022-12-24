جامعة عين شمس تشيد بملف «الوطن» عن زراعة الرئة في مصر: أكثر من رائع

أشادت جامعة عين شمس بملف «الوطن» الصادر، أمس الجمعة، بعنوان «مصر تفتح زراعات الرئة من متبرعين أحياء».

وقالت الجامعة عبر صفحتها الرسمية: «جريدة الوطن تُفرد على صفحاتها تحقيقاً شاملاً عن نجاح مستشفى عين شمس التخصصي وطب عين شمس في إدخال زراعة الرئة في مصر والعالم العربي، وفتح باب الأمل لملايين من مرضى الفشل الرئوي».

كما نشرت صفحة مستشفى عين شمس التخصصي صفحة «الوطن» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: «دمتم أصحاء مستشفى عين شمس التخصصي حلم تحقق».

وأشاد الدكتور محمد حسين، مدير وحدة زراعة الرئة بمستفشى عين شمس التخصصي، بملف «الوطن»، قائلاً: «الموضوع مكتوب باحترافية وذكاء».

وأضاف الدكتور محمد حسين لـ«الوطن»، أن الحوار الذي أجرته الوطن مع الدكتور وليد أنور مدير المستشفى وموضوع الفريق الطبي، أكثر من رائع.

تفاصيل ملف الوطن عن زراعة الرئة

واشتمل ملف «الوطن» على ثلاثة موضوعات، الأول بعنوان «أول زراعة رئة بمصر: 14 ساعة عمليات تنهي آلام سحر»، والثاني بعنوان «الفريق الطبي: 60 طبيباً و3 غرف عمليات لإجراء الجراحة.. والمريضة والمتبرعون حالتهم مستقرة»، والثالث حوار مع الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، بعنوان: «مدير عين شمس التخصصي: بدأنا العمل منذ 4 سنوات.. وأزمة كورونا سبب تأخير جراحات زرع الأعضاء».

يُذكر أن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أعلن نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي، مؤكداً أن هذا النجاح يعتبر فتحاً طبياً جديداً في مجال زراعات الأعضاء، والريادة لأطباء مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في إدخال هذا النوع الجديد من الجراحات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط.

وأضاف «المتيني»، أن أكثر من 60 فردا شاركوا في هذا الإنجاز الطبي بتكلفة 2 مليون جنيه تحملتها جامعة عين شمس كاملة، مشيداً بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس فريق زراعة الرئة وبالتعاون المثمر مع الخبير الياباني البروفيسور هيروشي داتيه.