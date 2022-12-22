نائب «عين شمس التخصصي»: مستعدون لزراعة الأمعاء بعد نجاحنا في الرئة (حوار)

على مدار أربعة سنوات مضت، استعدت مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، لإجراء أول زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء لمريضة تدعى سحر ربيع من محافظة الفيوم، كانت تعاني من التهاب رئوي لمدة تصل إلى 22 عاما.

أُجريت العملية على يد فريق طبي يتكون من 60 طبيبا، فكيف تم الاستعداد؟ وكيف تمت الزراعة وصفها الأطباء بأنها الأصعب والأعقد في علم الطب، لأنها تتم من متبرعين أحياء وليسوا حديثي الوفاة.

أجاب الدكتور هشام أنور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس، ونائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، على كافة الأسئلة، في حواره لـ«الوطن».

في البداية كيف تصف عملية زراعة الرئة من متبرعين أحياء؟

نجحنا في إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء لمريضة تدعى سحر ربيع من محافظة الفيوم (28 عاماً، كانت تعاني من التهاب رئوي منذ سن 6 سنوات، وهي عملية صعبة ومعقدة.

كيف تمت عملية زراعة الرئة؟

هي ليست عملية واحدة، لكنها 3 عمليات معا، واستخدمنا 3 غرف عمليات، واحدة لكامل ربيع شقيق سحر المتبرع بفص من رئته، وواحدة لشقيقه «جمعة» المتبرع أيضا بفص من رئته، وواحدة لسحر المتلقي، وتمت العملية على يد نحو 60 طبيبا لمدة 14 ساعة متواصلة.

وكيف كانت حالة سحر قبل العملية؟

رئة سحر كانت متهالكة، وكانت تعيش على الأكسجين: «لو اترفعت من عليها أنبوبة الأكسجين هتموت».

هل هناك أي مضاعفات على المرضى؟

زراعة الرئة ليست بجديدة، الجديد في مصر، هو زراعتها من متبرعين أحياء، ونسبة حدوث مضاعفات محسوبة ومحدودة ومعروفة ومفهومة، وقبل إجراء العملية، يتم عمل فحوصات عديدة للمتبرعين، للتأكد من أن المتبرع سليم بنسبة 100%، وأنه في حالة أخذ فص من رئته لن يُضار كثيرا، ويستكمل حياته بصورة طبيعية: «لو عندي شك إنه المرض سيُضار بنسبة 1% فهو غير مناسب للتبرع»، وهو ما أجريناه مع سحر وأشقائها.

وماذا عن استعداد الأطباء؟

لدينا أطباء على درجة عالية من الاستعداد للعمليات المعقدة، وسافر طقم طبي اليابان فترة طويلة ومستشفى الملك فيصل، وهي أماكن متخصصة في زراعات الرئة، ولدينا خبرات كافية في مجال زراعة الأعضاء.

كم تبلغ تكلفة عملية سحر؟

تكلفة العملية مفتوحة حتى الآن وتجاوزت حالياً مليوني جنيه.

ومتى يخرج المريض من الرعاية المركزة؟

من الطبيعي أن يستمر المريض في الرعاية المركزة لمدة شهر بعد إجراء العملية.

وما هي حالة سحر حاليا؟

الحالة تسير في المسار الطبيعي لحالات زراعة الرئة، وهي أفضل حالياً.

وما هي تكاليف الاستعدادات الخاصة بالعملية؟

جهزنا غرف عمليات بمبلغ يفوق الـ100 مليون، ورعاية مركزة بمبلغ قريب منه، ومناظير بـ30 مليون.

حدثنا عن شروط التبرع؟

الشرط الأساسي للتبرع لزراعة الرئة، هو أن يكون هناك تجانس بين المتبرع والمتلقي، وأن يكون الفص المُتبرع به مناسباً في حجمه ووظائفه للمتلقي.

هل تختلف اختبارات التجانس بين ذكر وأنثى؟

لا.. اختبارات التجانس لا تفرق بين الذكور والإناث.

وكيف استعدت المستشفى لذلك؟

بدأنا الاستعدادات الخاصة بزراعة الرئة بصفة عامة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتاريخ مستشفى عين شمس التخصصي يمتد لأكثر من 40 عام، كصرح طبي مجهز لأصعب العمليات، لذلك أُنشأت لهذا الغرض، ومجهز لأعقد العمليات، وهو بمثابة مركز متميز على مستوى مصر والشرق الأوسط.

ولم تتوقف عجلة التطوير في المستشفى، فبدأنا بزراعة الكلى والكبد، وطورنا غرف العمليات حالياً أكثر من 15 غرفة عمليات بنظام الكبسولة، وطورنا الرعاية المركزة في المستشفى والتجهيزات اللازمة لزراعة الرئة مثل المناظير التي تُستخدم في حالات الصدر وزراعة الرئة، والأجهزة المعقدة البديلة للرئة مثل الرئة الصناعي: «جهاز ثمنه ملايين الجنيهات».

بعد نجاحكم في زراعة الرئة ما هي العمليات المحتمل إجرائها بعد ذلك؟

المستشفى مجهز لأكثر العمليات تعقيدا، ونستعد لزراعة الأمعاء، والتي تتوقف حالياً على قانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية، لإتاحة التبرع من حديثي الوفاة.

ما هو الغرض الأساسي من زراعة الرئة؟

الغرض من زراعة الرئة، وهو ما يجب على المواطنين إدراكه جيدا، هو تقدم خدمة لمرضى: «كانوا في انتظار الموت»، ونسعى لمنحهم حياة أخرى بعد إرادة الله، أفضل مما كانوا عليها.