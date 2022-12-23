رئيس فريق زراعة الرئة بـ«عين شمس» يوضح لـ«مصر تستطيع» خطوات التحضير للعملية

قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر، ورئيس فريق زراعة الرئة بجامعة عين شمس، إن عمليات زراعة الرئة بالنسبة للأطفال أسهل من الكبار، وقد تكون العملية من متبرع واحد وليس من عدد كبير من المتبرعين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «من الرائع أنه تمت عملية زراعة الرئة في مصر منذ 9 أيام، كأول عملية من نوعها في الشرق الأوسط، كما أنه من خطوات التبرع، أن يكون المريض يعلم مشكلاته مع الرئة».

وتابع: «يجب أن يأتي لنا على المستوى في عيادة اسمها عيادة تحضير زراعة الرئة، ونحن نرى الوضع الصحي له، قبل إجراء عملية زراعة الرئة له من عدمه، كما يأتي معه المتبرعون، ونجري فحوصات وقياسات مختلفة للمريض في البداية، وقابلنا من قبل 8 متبرعين لمريض في مرة واحدة، وهنا يكون الاختيار صعب لأننا نجري بدقة تحديد أفضل المتبرعين».

واستطاع الفريق الطبي إجراء عملية زرع رئة من الشقيقين «كامل وجمعة» اللذين تبرعا بجزء من رئتيهما لشقيقتهما المريضة «سحر» التي كانت تتواجد على أنبوب الأكسجين منذ 22 سنة، قبل أن تعود للحياة وباتت تتنفس بشكل طبيعي بعد نجاح العملية بكلية طب عين شمس.