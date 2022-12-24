ضبط 57 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. بينها 13 ألفا لتجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57 ألفًا و312 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها، و13186 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و230 مخالفة السير دون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و31 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.