أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 في الأسواق المحلية وسوق العبور، ولم تتغير أسعار الأصناف المختلفة منها سواء موز أو برتقال أو جوافة.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 20 و28 جنيهًا.

تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم، نحو 6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الرمان بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.