أسعار الفاكهة اليوم الجمعة.. الكانتلوب بـ4 والموز بـ12 جنيها

من ضمن ما يبحث عنه المواطنون وربات المنازل، أسعار الفاكهة، لشراء ما يلزم بيوتهم بشكل يومي، وشهدت السوق استقرارًا ملحوظًا في الأصناف المختلفة من الفاكهة، سواء موز أو برتقال أو جوافة ورمان وغيرها.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الرمان بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم، نحو 6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 20 و28 جنيهًا.

تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، كما يلي:

تراوح سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.