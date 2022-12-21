أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. القشطة البلدي بـ «20 جنيه»

ثبات ملحوظ سجلته أسعار الفاكه اليوم في أسوق الجملة والتجزئة، ووفق جولة أجرتها «الوطن»، رصدت خلالها الأسعار وتوافر المعروض بشكل كبير لسد حاجة المواطنين.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15-20 جنيها، والرمان بين 8 و15 جنيها، والبرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات، والموز بين 12 و15 جنيها.

سعر التفاح اليوم

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، وسعر الجوافة بين 8 و12 جنيها، والتفاح بين 20 و28 جنيهًا، والبلح الأحمر بين 8 و10 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها، والجوافة بين 3 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، والتفاح بين 18 و20 جنيها، هكذا جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، والبرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.