أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الخميس 22 ديسمبر

أجرت «الوطن» جولة في منطقة سوق حدائق القبة، للاطلاع على اسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، وشهد السوق ثباتا ملحوظا في الأصناف المختلفة من الفاكهة منذ عدة أيام.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15-20 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الرمان بين 8 و15 جنيها.

تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيها.

كما تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها، والتفاح بين 20 و28 جنيهًا.

تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق كما يلي:

كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيها.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.