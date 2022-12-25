10 معلومات عن ميمي شكيب في ذكرى ميلادها.. دخلت الفن من بوابة المسرح

يمر اليوم 109 أعوام على ذكرى ميلاد الفنانة ميمي شكيب، إحدى نجمات عالم الفن في القرن الماضي، اشتهرت بتجسيد أدوار الشر في عدد كبير من الأفلام والأعمال التي شاركت بها عبر مشوارها الفني الذي بدأته في ثلاثينيات القرن الماضي.

ذكرى ميلاد ميمي شكيب

في ذكرى ميلاد الفنانة ميمي شكيب، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها حسب ما كتب عنها في الصفحات الفنية المتخصصة، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 25 ديسمبر عام 1913.

- التحقت بمجال الفن في سن مبكرة أسوة بشقيقتها زوزو شكيب، من خلال العمل في فرقة نجيب الريحاني، وقدمت معه عددًا من الأعمال المسرحية.

قصة حب مع سراج منير

- قدمت مع نجيب الريحاني عام 1941 فيلم سي عمر، وعلى تتر الفيلم كتبت باسم أمينة شكيب، قبل أن يتم استخدام اسم ميمي شكيب فنيًا بشكل نهائي.

- أما بدايتها الفعلية مع السينما كانت عام 1934 من خلال فيلم ابن الشعب، أمام الفنان سراج منير، الذي وقع في غرامها، ورفضت أسرته الزواج بزعم أنها مطلقة ولديها طفلًا، كذلك رفضت أسرتها بزعم أنه ليس ثريًا بالدرجة التي تجعلها تعيش كأميرة، ومع كل المحاولات التي باءت بالفشل، انتصرا الثنائي لقصة حبهما التي كللت بالزواج عام 1942.

- شكلت ميمي شكيب مع زوجها سراج منير، ثنائيًا فنيًا ناجحًا، الذي أسفر عن المشاركة في عدد كبير من الأفلام.

- في الخمسينيات من القرن الماضي، واجهت أزمة كبيرة بسبب زوجها الذي خسر أمواله التي وضعها في إنتاج فيلم حكم قراقوش، وخسر كل مايملكه، عاش سراج منير فترة طويلة من الحزن حتى توفى عام 1957 قبل استكمال مشاهده في فيلم حتى نلتقي أمام فاتن حمامة.

- الرصيد الفني لـ ميمي شكيب تجاوز الـ150 فيلما.

- من أبرز الأفلام التي شاركت بها «سي عمر، تحيا الستات، القلب له واحد، معلش يا زهر، شاطئ الغرام، دهب، البنات شربات، حبيب الروح، الحموات الفاتنات، أين عمري، القلب له أحكام، الفتوة، البحث عن فضيحة».

- آخر أعمالها فيلم الذئاب الذي عرض عام 1983 أمام فريد شوقي، نور الشريف، بوسي، تأليف يسري الجندي، إخراج عادل صادق.

- يوم 20 مايو عام 1983 توفيت الفنانة ميمي شكيب، بعد سقوطها من شرفة منزلها، وحسب ما نشر في الصحف ووسائل الإعلام وقتها، قيدت القضية ضد مجهول ولم يتبين إذا كان الأمر انتحارًا أم بفعل فاعل أم سقوطًا غير متعمد.