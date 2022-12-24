وزير التعليم العالي يصل الغردقة لترأس اجتماع «الأعلى للجامعات»

وصل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الغردقة، صباح اليوم السبت لترأس اجتماع المجلس الأعلى الجامعات، بمقر فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء القطاعات بوزارة التعليم العالي.

وزير التعليم يتفقد جامعة جنوب الوادي بالغردقة

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كلية التربية بالغردقة وجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة يرافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وعدد من قيادات بوزارة التعليم العالي للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات ومتابعة انتظام العملية التعليمية بالجامعة.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى اليوم السبت، بمقر فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة برئاسة الدكتور أيمن عاشور لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022 / 2023 التي ستنطلق خلال أيام.

فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

يذكر أن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة تم إنشاؤها على مساحة 500‪ فدان شمال مدينة الغردقة، وهي أول جامعة مرتبطة بسوق العمل، وتضم الجامعة كليات الألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لخدمة القطاع السياحي بفنادق الغردقة، وذلك بالإضافة إلى كلية التربية بمقرها الحالي بمنطقة الأحياء شمال مدينة. الغردقة .